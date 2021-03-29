Сборная России показала процесс подготовки к матчу со Словакией

В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретится с национальной командой Словакии. Встреча состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Матч обслужит испанская бригада арбитров.
Пресс-служба сборной России в «Инстаграме» опубликовала фотоподборку тренировочного процесса национальной команды перед встречей со словаками.
Напомним, 27 марта сборная России обыграла национальную команду Словении в матче 2-го тура отбора ЧМ-2022. Словакия сыграла вничью со сборной Мальты (2:2). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Хорватия. Сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте.
- 29 марта 2021
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