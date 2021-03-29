Тьерри Анри: вернусь в соцсети, когда они станут безопаснее

Легендарный нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал о возможности своего возвращения в социальные сети.
«Недавно я подвергся травле в социальных сетях. В последнее время футболисты довольно часто подвергаются насилию.
Считаю, что социальные сети не являются безопасным местом в данный момент. Люди подвергаются расовому насилию, издевательствам, преследованиям, которые могут вызвать психические проблемы. Из-за подобных вещей люди совершают самоубийства.
Очень трудно искоренить всё, но разве нельзя сделать общение в Интернете безопаснее? Мы все знаем, что социальные сети — отличный инструмент для диалога в обществе, но многие люди используют его как оружие. Почему? Потому что они могут прятаться за фальшивыми аккаунтами.
Я знаю, что совсем небольшая часть людей использует соцсети как оружие. Но мне важно знать, могут ли владельцы соцсетей сделать их безопаснее? Это всё, что я хочу знать. Я вернусь на все свои страницы в соцсетях, когда это станет безопасно», — приводит слова француза Sky Sports.
Анри до ухода из социальных сетей имел 2,3 млн подписчиков в «Твиттере» и 2,7 млн в «Инстаграме».
Тьерри Анри с 1999 по 2007 год, а также с января по февраль 2012 года выступал за «канониров». Именно из «Арсенала» он в 2007 году перешёл в «Барселону», отыграв на «Камп Ноу» три сезона. В составе «Арсенала» француз дважды (сезоны-2001/2002 и 2003/2004) становился победителем АПЛ. В «Барселоне» Анри стал двукратным чемпионом Испании (сезоны-2008/2009 и 2009/2010) и победителем Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2008/2009).
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