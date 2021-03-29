«Он извинился». В «Ахмате» рассказали о ситуации с Мбенге, самовольно покинувшем клуб

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил переход нападающего Аблайе Мбенге в минское «Динамо». О предстоящей сделке «Чемпионат» сообщил сегодня, 29 марта.
В последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к 28-летнему игроку финансовых и спортивных санкций.
«Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенге. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился. За годы работы в нашем клубе он оставил о себе доброе мнение, и, конечно, мы не стали чинить для игрока какие-либо препятствия. Мы приняли извинения Мбенге и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб», — сказал Газзаев.
- 29 марта 2021
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