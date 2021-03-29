«Он извинился». В «Ахмате» рассказали о ситуации с Мбенге, самовольно покинувшем клуб

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил переход нападающего Аблайе Мбенге в минское «Динамо». О предстоящей сделке «Чемпионат» сообщил сегодня, 29 марта.



В последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к 28-летнему игроку финансовых и спортивных санкций.



«Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенге. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился. За годы работы в нашем клубе он оставил о себе доброе мнение, и, конечно, мы не стали чинить для игрока какие-либо препятствия. Мы приняли извинения Мбенге и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб», — сказал Газзаев.

Мбенге должен перейти в минское «Динамо». Полгода назад он самовольно уехал из «Ахмата»