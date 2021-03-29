Гарет Бэйл: по закону я должен вернуться в мадридский «Реал»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объяснил свои недавние высказывания относительно возвращения в «Реал Мадрид».
«Считаю, что рано говорить о будущем: ещё не закончился этот сезон. И у меня ещё много матчей за «Тоттенхэм», прежде чем я поеду на чемпионат Европы.
Очевидно, что мой контракт юридически предусматривает, что я должен в следующем сезоне вернуться в мадридский «Реал», о чём я и заявил ранее. Я не считаю, что те мои слова были проявлением неуважения по отношению к кому-либо. По закону я должен буду вернуться в Испанию.
«Реал Мадрид» — клуб, которому принадлежат мои права как футболиста, и, насколько я знаю, в «Тоттенхэме» я буду на правах аренды до конца нынешнего сезона, а сразу после Евро-2020 возвращаюсь в Мадрид. Таков пока наш план», — приводит слова 31-летнего валлийца Goal.com.
Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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