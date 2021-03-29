Тренер сборной Словакии: могу рассказывать про Дзюбу минут 10

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович высказался о предстоящем матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Россией.
«Состав на матч с Россией почти известен, у меня есть только один вопрос. Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах. Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут 10. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него — вызов для защитников любой команды», — цитирует Тарковича «Р-Спорт».
Матч Словакия — Россия состоится завтра, 30 марта, в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- 29 марта 2021
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