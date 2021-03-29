Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мохамед Салах оформил дубль и помог сборной Египта победить

Мохамед Салах оформил дубль и помог сборной Египта победить
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Египта одержала победу в матче 6-го тура квалификации Кубка африканских наций с Коморами. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Все голы были забиты к середине первого тайма. Главным героем матча стал нападающий египтян Мохамед Салах, оформивший дубль. Также один мяч забил полузащитник Мохамед Эль-Ненни.

Сборная Египта, набрав 12 очков в шести турах, занимает первое место в группе G квалификации Кубка африканских наций. Коморы располагаются строчкой ниже, отставая на три очка. Также в квартете находятся Кения (7) и Того (2).

Ранее Салах был признан лучшим футболистом «Ливерпуля» по итогам февраля. Этот приз стал для 28-летнего форварда третьим подряд. Мохамед делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии с Гарри Кейном («Тоттенхэм Хотспур»).

Салах и Мане всё ещё конфликтуют? История раскола между звёздами «Ливерпуля»
У чемпионов Англии явные проблемы с атмосферой в команде.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021