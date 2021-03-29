Мохамед Салах оформил дубль и помог сборной Египта победить

Сборная Египта одержала победу в матче 6-го тура квалификации Кубка африканских наций с Коморами. Встреча завершилась со счётом 4:0.



Все голы были забиты к середине первого тайма. Главным героем матча стал нападающий египтян Мохамед Салах, оформивший дубль. Также один мяч забил полузащитник Мохамед Эль-Ненни.



Сборная Египта, набрав 12 очков в шести турах, занимает первое место в группе G квалификации Кубка африканских наций. Коморы располагаются строчкой ниже, отставая на три очка. Также в квартете находятся Кения (7) и Того (2).



Ранее Салах был признан лучшим футболистом «Ливерпуля» по итогам февраля. Этот приз стал для 28-летнего форварда третьим подряд. Мохамед делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии с Гарри Кейном («Тоттенхэм Хотспур»).

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