Месси — лучший игрок первой четверти 2021 года по версии CIES. Роналду — на пятом месте

Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил выступления футболистов из топ-5 лиг по итогам первой четверти 2021 года.



CIES создал уникальную методику, которая позволяет оценивать полезность футболистов вне зависимости от позиции, на которой они выступают. В этом рейтинге оценивался период с 1 января 2021 года. CIES дал оценку футболистам каждого из 98 клубов топ-5 лиг (в АПЛ, Ла Лиге, Серии А (Италия) и Лиге 1 (Франция) — по 20 команд, в Бундеслиге — 18). В данный рейтинг вошли только те футболисты, которые с 1 января провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.



Лучшим игроком на старте 2021 года был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец отыграл 998 минут во всех соревнованиях (Примера, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов), его коэффициент — 92,5 из 100. Второе место делят нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1106 минут) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (799 минут). Рейтинг обоих игроков — 89,5 из 100.



Список 10 лучших футболистов первой четверти 2021 года по версии CIES выглядит так:



1. Лионель Месси («Барселона») — 998 минут, рейтинг — 92,5;;



2-3. Роберт Левандовски («Бавария») — 1106 минут, рейтинг — 89,5;



2-3. Жоржиньо («Челси») — 799 минут, рейтинг — 89,5;;



4. Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 1335 минут, рейтинг — 89,4;



5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 1191 минута, рейтинг — 89,3;



6-7. Набиль Фекир («Бетис») — 892 минуты на поле, рейтинг — 87,6;



6-7. Тони Кроос («Реал Мадрид») — 905 минут, рейтинг — 87,6;



8. Андре Силва («Айнтрахт Франкфурт») — 1047 минут, рейтинг — 87,4;



9. Лоренцо Инсинье («Наполи») — 1096 минут, рейтинг — 87;



10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — 878 минут, рейтинг — 86,4.

IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. Ла Лига — 1-я, РПЛ — 13-я, УПЛ — 16-я