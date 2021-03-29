Джои Бартон: судьями должны становиться бывшие футболисты

Главный тренер «Бристоль Роверс» Джои Бартон призвал бывших профессиональных футболистов остаться в спорте в качестве судей, считая, что это повысит уровень судейства.



«Мы должны каким-то образом вернуть всех вовлечённых людей в футбол. Если нам нужны лучшие судьи, кто лучше всех будет судить соревнования? Кто-то, кто участвовал в соревнованиях много раз и испытал все тёмные искусства судейства на себе, или кто-то, кто никогда в жизни не играл в футбол?



У нас есть отличный рынок труда, чтобы получить лучших судей, потому что, заканчивая с карьерой футболиста в 34-35 лет, вы всё ещё очень подходите для работы футбольным судьёй. Вы можете быть уже недостаточно здоровы, чтобы играть в футбол на элитном уровне, но вы всё ещё очень здоровы по сравнению со среднестатистическим человеком.



И если у вас есть футбольный опыт, вы, взвесив всё в своей голове, поймёте, что мы можем потерять некоторых потенциально лучших судей, когда-либо работающих в футболе», — цитирует Бартона Sky Sports.



Бартон является воспитанником академии «Манчестер Сити». За свою карьеру, помимо «горожан» (130 матчей и 15 голов в период с 2002 по 2007 год), он выступал в «Ньюкасл Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс», «Марсель», «Бёрнли» и «Рейнджерс».



Бартон возглавил «Бристоль Роверс» 22 февраля 2021 года. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года.



«Бристоль» занимает предпоследнее, 23-е место в Лиге 1, третьей по силе лиге Англии.

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