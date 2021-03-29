Комиссия РФС поддержала решение засчитать победный гол «Динамо» в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



После матча «Краснодар» — «Динамо» (2:3) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с победным голом гостей на 80-й минуте.



«Судья правильно засчитал гол в ворота «Краснодара». Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство между нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным и защитником «Краснодара» несёт игровой характер, контакт происходит тело в тело в борьбе за позицию и находящийся на игровом расстоянии мяч. Ряд членов комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьёй персональной трактовки действий нападающего и, в связи с этим, не ожидают вмешательства VAR в его действия, учитывая ракурс, под которым арбитр изначально видел момент на футбольном поле», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Судейская комиссия РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в ворота ЦСКА