Комиссия РФС поддержала решение засчитать победный гол «Динамо» в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
После матча «Краснодар» — «Динамо» (2:3) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с победным голом гостей на 80-й минуте.
«Судья правильно засчитал гол в ворота «Краснодара». Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство между нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным и защитником «Краснодара» несёт игровой характер, контакт происходит тело в тело в борьбе за позицию и находящийся на игровом расстоянии мяч. Ряд членов комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьёй персональной трактовки действий нападающего и, в связи с этим, не ожидают вмешательства VAR в его действия, учитывая ракурс, под которым арбитр изначально видел момент на футбольном поле», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 29 марта 2021
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