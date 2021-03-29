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ЭСК РФС поддержала решение не назначить пенальти в пользу «Рубина» в матче с «Химками»

ЭСК РФС поддержала решение не назначить пенальти в пользу «Рубина» в матче с «Химками»
Футбол / РПЛ 0
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

После матча «Рубин» — «Химки» (1:3) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде с неназначением пенальти в ворота гостей на четвёртой минуте встречи.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Решение ЭСК мотивировано тем, что падение футболиста «Рубина» Карла Старфельта произошло в результате незначительного толчка со стороны игрока «Химок» Егора Данилкина в борьбе за позицию на поле», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

«Рубин», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) располагаются строчкой ниже.

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