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Олич — о будущих трансферах ЦСКА: я заинтересован в приглашении качественных футболистов

Олич — о будущих трансферах ЦСКА: я заинтересован в приглашении качественных футболистов
Футбол / РПЛ 0

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, что при выборе трансферных целей армейского клуба национальность игрока не будет играть для него ключевую роль.

«Хотел бы видеть больше хорватов в ЦСКА? Сейчас я не думаю об этом. Честно говоря, меня не волнует национальность игрока. Я заинтересован в приглашении хороших, качественных футболистов, которые сделают ЦСКА лучше. Это будет мотивом для моих действий и станет моим первым приоритетом», — приводит слова Олича Sportske Novosti.

Ранее Олич заявил, что намерен создать комфортные условия для прогресса хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который играет в стане армейцев с 2018 года и считается одним из лидеров команды.

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