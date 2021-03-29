Олич — о будущих трансферах ЦСКА: я заинтересован в приглашении качественных футболистов

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, что при выборе трансферных целей армейского клуба национальность игрока не будет играть для него ключевую роль.

«Хотел бы видеть больше хорватов в ЦСКА? Сейчас я не думаю об этом. Честно говоря, меня не волнует национальность игрока. Я заинтересован в приглашении хороших, качественных футболистов, которые сделают ЦСКА лучше. Это будет мотивом для моих действий и станет моим первым приоритетом», — приводит слова Олича Sportske Novosti.

Ранее Олич заявил, что намерен создать комфортные условия для прогресса хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который играет в стане армейцев с 2018 года и считается одним из лидеров команды.