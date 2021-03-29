Сборная России рассчитывает на Головина в матче со Словакией. У игрока была микротравма

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, что в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с национальной командой Словакии тренерский штаб россиян рассчитывает на всех игроков, никто не пропустит матч по причине повреждения.

«Вчера после восстановительной тренировки мы отправились из Сочи в Братиславу. Затем приехали в Трнаву, которая находится в 50 километрах от столицы. В Словакии довольно тихо, по вечерам на улицах никого нет. Понятно, что из-за коронавируса много ограничений. Погода очень хорошая, тренировались в комфортных условиях. Поле тоже хорошего качества, ничто не отвлекает команду. Сосредоточенная атмосфера. Готовимся к завтрашней игре.

Все футболисты отмечают хорошее качество поля. Видимо, нет большой нагрузки. Плюс в Словакии стоит хорошая погода. Например, в Сочи почти каждый день шли дожди. Здесь тепло и солнечно, агрономы хорошо ухаживают за газоном. Тут проблем нет. Единственная проблема — это отсутствие зрителей, как и на Мальте. Совершенно иная обстановка, чем была в Сочи. Будем играть в вакуумной атмосфере.

Состояние здоровья Головина? У нас 26 игроков. Все футболисты, прилетевшие в Словакию, занимались в общей группе. Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы. Рассчитываем абсолютно на всех игроков. А какой состав выберет тренерский штаб, узнаем завтра», — приводит слова Владимирова «Матч ТВ».