«Барселона» предложила Жоржиньо Вейналдуму контракт с зарплатой € 8 млн в год
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум получил предложение от «Барселоны», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Каталонский клуб предложил 30-летнему футболисту контракт на три года, по условиям которого его зарплата составила бы € 8 млн в год.
Напомним, этим летом у Вейналдума истекает соглашение с «Ливерпулем». Стороны по-прежнему не договорились о продлении контракта. Сообщалось, что помимо «Барселоны» в услугах Жоржиньо заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Интер».
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 2 гола.
Видео гола Вейналдума в ворота «Вест Хэма»:
Вейналдум отреагировал на информацию о предварительном контракте с «Барселоной»
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