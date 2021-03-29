Бэйл назвал условие, при котором будет готов покинуть соцсети по примеру Анри

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», ответил на вопрос, готов ли он отказаться от социальных сетей.



Ранее легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри объявил, что закрывает все свои аккаунты. Таким образом француз выразил протест против политики соцсетей, которые не борются с агрессией и расизмом на своих просторах. По мнению экс-футболиста, пользователи должны нести ответственность за своё поведение.



«Если бы это сделали все вместе, а не только два-три человека, то я бы присоединился. Как мне кажется, кампания с участием влиятельных людей из мира спорта и других сфер жизни, выступающих с общим заявлением, могла бы помочь. Если бы такое имело место, я был бы только за», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Тьерри Анри: вернусь в соцсети, когда они станут безопаснее