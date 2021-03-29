Галактионов: мы разобрали Данию ещё в Москве, знаем каждого игрока

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов оценил национальную команду Дании U21, с которой россиянам предстоит сыграть в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021.
«Понятно, что поражение от Франции не очень приятное, мы нацеливали ребят на положительный результат. Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое. Вопрос деталей и нюансов. Понятно, что для нас это неудовлетворительный результат, но сейчас самое главное — отбросить негативные эмоции. Мы готовимся с полной концентрацией. Необходимо было эмоционально футболистов разгрузить, поэтому одна группа восстанавливалась, другая — работала. Во вторник непосредственно будем готовиться к игре.
Тренерский штаб ещё в Москве разобрал соперников — знал каждого игрока по линиям и звеньям. Во вторник проведём теоретическое занятие, донесём до них информацию. Дания — организованная, атлетичная команда, старается действовать во владение, хорошо использует взаимодействия, проникающие передачи. Те матчи, которые они здесь провели, показывают, что Дания — команда очень высокого уровня», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
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