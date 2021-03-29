Дель Пьеро раскритиковал Роналду за поведение в скандальном матче с Сербией

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро подверг критике форварда «бьянконери» Криштиану Роналду, в настоящее время находящегося в расположении сборной Португалии.
Напомним, в концовке матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Сербией, когда счёт был 2:2, 36-летний форвард забил гол, однако судьи решили, что защитник успел выбить мяч с линии, и не засчитали взятие ворот. Роналду бросил на газон капитанскую повязку и досрочно покинул поле.
«Это чрезмерная реакция. Вести себя таким образом не следует. Злиться, говорить об этом, поднимать тему судейства — нормально. Но бросать повязку и уходить — это перебор для такого футболиста, как Роналду, который является капитаном команды и кумиром для многих», — сказал Дель Пьеро в ролике в «твиттере» ESPN.
- 29 марта 2021
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