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Дель Пьеро раскритиковал Роналду за поведение в скандальном матче с Сербией

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Дель Пьеро раскритиковал Роналду за поведение в скандальном матче с Сербией
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро подверг критике форварда «бьянконери» Криштиану Роналду, в настоящее время находящегося в расположении сборной Португалии.

Напомним, в концовке матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Сербией, когда счёт был 2:2, 36-летний форвард забил гол, однако судьи решили, что защитник успел выбить мяч с линии, и не засчитали взятие ворот. Роналду бросил на газон капитанскую повязку и досрочно покинул поле.

«Это чрезмерная реакция. Вести себя таким образом не следует. Злиться, говорить об этом, поднимать тему судейства — нормально. Но бросать повязку и уходить — это перебор для такого футболиста, как Роналду, который является капитаном команды и кумиром для многих», — сказал Дель Пьеро в ролике в «твиттере» ESPN.

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