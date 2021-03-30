Фанаты выбежали на поле и окружили Салаха. Один из них попытался поцеловать футболиста

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах оказался в окружении болельщиков после матча 6-го тура квалификации Кубка африканских наций с Коморами (4:0), в котором он оформил дубль.



После финального свистка на поле выбежали фанаты. Они окружили Салаха, чтобы сделать с ним селфи, а один из них даже попытался поцеловать футболиста. Египтянин увернулся от самого настойчивого болельщика и попросил поклонников соблюдать дистанцию.

Сборная Египта, набрав 12 очков в шести турах, занимает первое место в группе G квалификации Кубка африканских наций. Коморы располагаются строчкой ниже, отставая на три очка. Также в квартете находятся Кения (7) и Того (2).



Ранее Салах был признан лучшим футболистом «Ливерпуля» по итогам февраля. Этот приз стал для 28-летнего форварда третьим подряд.