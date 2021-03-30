Гришин: лучше бы ЦСКА назначил Газзаева, а потом пригласил тренера из Европы

Бывший наставник молодёжной команды ЦСКА, а ныне тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.
«Одно время ЦСКА шёл на первом месте, показывал лучший атакующий футбол в России. Где-то потерялась «химия», что-то случилось в коллективе, мне кажется. Повторюсь, не зря убрали Онопко и Овчинникова. Все мы взрослые люди и понимаем, что назревал какой-то конфликт. Руководство смотрит: другие прибавляют, а ЦСКА топчется на месте и падает всё ниже. То, что убрали Гончаренко, — логичный ход. Но назначение Олича… Я бы назначил Валерия Газзаева до лета. Тренер с опытом, знает, как строить команду. Он наладил бы дисциплину. А потом можно было бы спокойно искать европейского тренера с опытом.
Но, думаю, руководство все риски взвесило. Может быть, будут приглашать балканских футболистов, которые к Оличу поедут. С другой стороны, это топ-клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. Здесь должен работать опытный тренер, который знает, как строить команду, что делать в коллективе. Олич — тёмная лошадка. Моё мнение заключается в том, что ему рановато ещё. Надо начинать с низов, — приводит слова Гришина «Матч ТВ».
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