Роберто Фирмино приступил к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино после почти месячного перерыва вернулся к тренировкам в общей группе мерсисайдцев.
Красные на своей странице в «Твиттере» опубликовали фотографию с понедельничной тренировки, на которой присутствует 29-летний бразилец.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в "Твиттере".
Фирмино после матча 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1) беспокоило колено. Эта микротравма не позволила Бобби принять участие в матчах чемпионата Англии с «Фулхэмом» (0:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), а также в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).
Мерсисайдцы в усечённом составе (из-за отсутствующих футболистов, выступающих за свои сборные) начали подготовку к выездному матчу 30-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Мартовские отборочные матчи чемпионата Мира — 2022 в Южной Америке были отложены из-за ограничений, связанных с COVID-19, поэтому все южноамериканские футболисты остались в расположении своих клубов.
«Ливерпуль» в 29 матчах набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021, отставая от топ-4 на пять очков.
Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится 3 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
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