Роберто Фирмино приступил к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино после почти месячного перерыва вернулся к тренировкам в общей группе мерсисайдцев.



Красные на своей странице в «Твиттере» опубликовали фотографию с понедельничной тренировки, на которой присутствует 29-летний бразилец.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в "Твиттере".

Фирмино после матча 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1) беспокоило колено. Эта микротравма не позволила Бобби принять участие в матчах чемпионата Англии с «Фулхэмом» (0:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), а также в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).



Мерсисайдцы в усечённом составе (из-за отсутствующих футболистов, выступающих за свои сборные) начали подготовку к выездному матчу 30-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Мартовские отборочные матчи чемпионата Мира — 2022 в Южной Америке были отложены из-за ограничений, связанных с COVID-19, поэтому все южноамериканские футболисты остались в расположении своих клубов.



«Ливерпуль» в 29 матчах набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021, отставая от топ-4 на пять очков.



Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится 3 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.