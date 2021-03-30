Мохамед Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Египта

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах помог своей национальной команде одержать победу в матче 6-го тура квалификации Кубка африканских наций с Коморами (4:0). 28-летний форвард оформил дубль к середине первого тайма.



Как сообщает Goal.com, второй мяч в этой встрече стал для Мохамеда 43-м в составе сборной. По этому показателю он вышел на второе место, опередив Хассана Эль-Шазли (42). Лучшим бомбардиром египетской команды по-прежнему остаётся Хусам Хасан, на счету которого 68 голов.



Салах вызывается в сборную Египта с 2011 года. Цвета «Ливерпуля» форвард защищает с 2017 года, а до этого выступал за «Рому», «Фиорентину», «Челси» и «Базель».



Сборная Египта, набрав 12 очков в шести турах, занимает первое место в группе G квалификации Кубка африканских наций. Коморы располагаются строчкой ниже, отставая на три очка. Также в квартете находятся Кения (7) и Того (2).

Фанаты выбежали на поле и окружили Салаха. Один из них попытался поцеловать футболиста