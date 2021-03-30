Сборная Канады разгромила Каймановы острова со счётом 11:0 в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Канады одержала разгромную победу в матче второго тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в зоне КОНКАКАФ с Каймановыми островами со счётом 11:0.
В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Лукас Даниэль Кавальини. Дублями отличились Альфонсо Дэфис и Марк-Энтони Кайе, и ещё по голу в свой актив записали Франк Стуринг, Кайл Ларин, Дэвид Вутерспун, и Алистер Джонстон.
Напомним, в матче первого тура сборная Каймановых островов разгромно уступила сборной Суринама со счётом 0:3.
В следующем туре квалификации ЧМ-2022 сборная Канады встретится с Арубой. Встреча пройдёт 5 июня. Команда Каймановых островов также в следующем туре сыграет с Арубой, но сделает это на 3 дня раньше.
ЧМ-2022 - Северная Америка. Группа B. 2-й тур
30 марта 2021, вторник. 01:00 МСК
Каймановы острова
Окончен
0 : 11
Канада
0:1 Стуринг – 6' 0:2 Ларин – 14' 0:3 Вутерспун – 25' 0:4 Дэвис – 28' (пен) 0:5 Кайе – 33' 0:6 Джонстон – 43' 0:7 Кайе – 63' 0:8 Кавальини – 68' 0:9 Дэвис – 73' 0:10 Кавальини – 74' 0:11 Кавальини – 76'
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