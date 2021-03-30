Сборная Канады разгромила Каймановы острова со счётом 11:0 в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Канады одержала разгромную победу в матче второго тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в зоне КОНКАКАФ с Каймановыми островами со счётом 11:0.

В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Лукас Даниэль Кавальини. Дублями отличились Альфонсо Дэфис и Марк-Энтони Кайе, и ещё по голу в свой актив записали Франк Стуринг, Кайл Ларин, Дэвид Вутерспун, и Алистер Джонстон.

Напомним, в матче первого тура сборная Каймановых островов разгромно уступила сборной Суринама со счётом 0:3.

В следующем туре квалификации ЧМ-2022 сборная Канады встретится с Арубой. Встреча пройдёт 5 июня. Команда Каймановых островов также в следующем туре сыграет с Арубой, но сделает это на 3 дня раньше.