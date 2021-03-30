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Сборная Канады разгромила Каймановы острова со счётом 11:0 в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Канады разгромила Каймановы острова со счётом 11:0 в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Сборная Канады одержала разгромную победу в матче второго тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в зоне КОНКАКАФ с Каймановыми островами со счётом 11:0.

В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Лукас Даниэль Кавальини. Дублями отличились Альфонсо Дэфис и Марк-Энтони Кайе, и ещё по голу в свой актив записали Франк Стуринг, Кайл Ларин, Дэвид Вутерспун, и Алистер Джонстон.

Напомним, в матче первого тура сборная Каймановых островов разгромно уступила сборной Суринама со счётом 0:3.

В следующем туре квалификации ЧМ-2022 сборная Канады встретится с Арубой. Встреча пройдёт 5 июня. Команда Каймановых островов также в следующем туре сыграет с Арубой, но сделает это на 3 дня раньше.

ЧМ-2022 - Северная Америка. Группа B. 2-й тур
30 марта 2021, вторник. 01:00 МСК
Каймановы острова
Окончен
0 : 11
Канада
0:1 Стуринг – 6'   0:2 Ларин – 14'   0:3 Вутерспун – 25'   0:4 Дэвис – 28' (пен)   0:5 Кайе – 33'   0:6 Джонстон – 43'   0:7 Кайе – 63'   0:8 Кавальини – 68'   0:9 Дэвис – 73'   0:10 Кавальини – 74'   0:11 Кавальини – 76'
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