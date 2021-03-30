Манчини выступил за расширение заявки на предстоящий Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предложил УЕФА увеличить заявку игроков на предстоящий чемпионат Европы – 2020, связав это с пандемией коронавируса.
«Что, если у кого-то окажется положительный результат на COVID? Поэтому, было бы неплохо увеличить число игроков в заявке до 25 или 26.
Для всех, без исключения, это был тяжёлый сезон, и никто никогда не узнает, что будет дальше. Что делать, если у кого-то будет положительный результат на COVID? Взять других игроков будет сложно, ведь все они уйдут в отпуск. Если УЕФА примет такое решение, то я только всячески поддержу это», — цитирует Манчини Football Italia.
После победы над Болгарией в матче 2-го тура отбора групповой стадии к ЧМ-2022, в активе сборной Италии шесть очков и первое место в таблице группы С. Швейцария (6) — вторая. Литва (0) и Болгария (0) занимают третье и пятое места соответственно.
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