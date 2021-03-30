В «РБ Лейпциг» отреагировали на интерес «Ливерпуля» к защитнику Ибраима Конате

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Маркус Кроше прокомментировал появившуюся информацию, что английский «Ливерпуль» близки к завершению сделки по 21-летнему французскому защитнику немецкого клуба Ибраима Конате.

«Ничего не могу сказать по этой теме. Я думаю, что это не лучший вариант для Ибраима. С «РБ Лейпциг» у него достаточно длительный контракт, и он знает, что мы значим для него и что он значит для нас.

В прошлом году ему не повезло, так как у него была более серьёзная травма, но в этом году он находится в хорошей форме и является чрезвычайно важным игроком с большим потенциалом.

Мы хотим помочь ему развиваться дальше, «Лейпциг» играет на международном уровне, у нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причин для его ухода», — цитирует Кроше Goal.

Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит «РБ Лейпциг» за Конате € 40 млн. В сезоне-2020/2021 Конате сыграл в 9 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Его предыдущим и единственным на взрослом уровне клубом был французский «Сошо». С 2019 года Конате вызывается в молодёжную сборную Франции.