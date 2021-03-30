Роналдо извинился перед матерями за стрижку перед ЧМ-2002

Бразильский нападающий Роналдо, ныне являющийся президентом испанского «Реал Вальядолид», объяснил свою необычную стрижку, которую он сделал в преддверии чемпионата мира – 2002.

«Я приношу свои извинения всем матерям, которые видели, как их дети делали такие же стрижки. Перед полуфиналом ЧМ я получил травму и не хотел говорить об этом с бразильскими СМИ. Поэтому я подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: «Вам это нравится? Они сказали: «Нет, это ужасно! Отрежь это». Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме», — цитирует Роналдо Football24.news

Напомним, что Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2002, на его счету было 8 забитых мячей, а его сборная выиграла турнир.