Роналдо извинился перед матерями за стрижку перед ЧМ-2002
Бразильский нападающий Роналдо, ныне являющийся президентом испанского «Реал Вальядолид», объяснил свою необычную стрижку, которую он сделал в преддверии чемпионата мира – 2002.
«Я приношу свои извинения всем матерям, которые видели, как их дети делали такие же стрижки. Перед полуфиналом ЧМ я получил травму и не хотел говорить об этом с бразильскими СМИ. Поэтому я подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: «Вам это нравится? Они сказали: «Нет, это ужасно! Отрежь это». Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме», — цитирует Роналдо Football24.news
Напомним, что Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2002, на его счету было 8 забитых мячей, а его сборная выиграла турнир.
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