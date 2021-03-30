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ЦСКА – в финале Запада КХЛ, Трусова не попала в сборную на командный ЧМ. Главное к утру

Московский ЦСКА стал соперником санкт-петербургского СКА в финале плей-офф Западной конференции КХЛ, Трусова не попала в состав сборной на командный ЧМ и новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА обыграл «Локомотив» в седьмом матче и вышел в финал Западной конференции КХЛ.

2. Александра Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира.

3. Бывший тренер «Виссел Кобе» стал кандидатом на должность наставника «Спартака».

4. Штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками.

5. Майк Джеймс отстранён от игр баскетбольного ЦСКА.

6. Алекс Фергюсон рассказал, о чём жалел во время работы в «Манчестер Юнайтед».

7. Серхио Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

8. Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России.

9. Судейская комиссия РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в ворота ЦСКА.