Экс-журналисту «Чемпионата» Дмитрию Егорову сожгли машину

Спортивный журналист, многолетний сотрудник «Чемпионата» Дмитрий Егоров лишился автомобиля в результате поджога. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе.
Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь». Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это все может приводить», — написал Егоров.
«Чемпионат» выражает поддержку нашему коллеге и многолетнему сотруднику Дмитрию Егорову и считает необходимой немедленную реакцию со стороны правоохранительных органов. Ситуация, когда под угрозу ставится жизнь нашего коллеги, не может оставлять нас равнодушными. Желаем Дмитрию сил и новых ярких публикаций. Делай, что должен, Дима.
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Егорова
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