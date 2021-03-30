Модрич пропустит следующий матч сборной Хорватии в отборе ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборной Хорватии с национальной командой Мальты, сообщает Marca.
Тренерский штаб решил предоставить 35-летнему лидеру хорватской команды отдых. Матч с Мальтой состоится 30 марта.
Модрич, который отыграл весь матч с Кипром (1:0), провёл за сборную 135-й матч и обогнал по этому показателю защитника Дарио Срну, завершившего своё выступление в национальной сборной в 2016 году. После Модрича и Срны по количеству игр, проведённых за национальную команду, располагаются Стипе Плетикоса (114 матчей), Иван Ракитич (106), Йосип Шимунич (105), Ивица Олич (104), Ведран Чорлука (103).
Кроме Хорватии и Мальты, в группе H выступают сборные России, Словакии, Словении и Кипра.
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