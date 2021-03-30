Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Модрич пропустит следующий матч сборной Хорватии в отборе ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Модрич пропустит следующий матч сборной Хорватии в отборе ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборной Хорватии с национальной командой Мальты, сообщает Marca.

Тренерский штаб решил предоставить 35-летнему лидеру хорватской команды отдых. Матч с Мальтой состоится 30 марта.

Модрич, который отыграл весь матч с Кипром (1:0), провёл за сборную 135-й матч и обогнал по этому показателю защитника Дарио Срну, завершившего своё выступление в национальной сборной в 2016 году. После Модрича и Срны по количеству игр, проведённых за национальную команду, располагаются Стипе Плетикоса (114 матчей), Иван Ракитич (106), Йосип Шимунич (105), Ивица Олич (104), Ведран Чорлука (103).

Кроме Хорватии и Мальты, в группе H выступают сборные России, Словакии, Словении и Кипра.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021