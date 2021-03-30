В союзе журналистов России отреагировали на поджог машины Дмитрия Егорова

Глава союза журналистов России Владимир Геннадиевич Соловьёв прокомментировал инцидент со спортивным автором Дмитрием Егоровым. Многолетнему сотруднику «Чемпионата» ночью сожгли автомобиль.
«Случай сложный и странный. Надо разбираться правоохранительным органам: либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность. Хотя сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и что-то подобное. Всё возможно в нашей жизни, надеюсь, что полиция разберётся.
Мы фиксируем все случаи нарушения прав журналистов. У нас есть даже отдельный сайт. Если коллеге необходима юридическая помощь, то он может свободно обратиться в наш центр правовой зашиты журналистов. На сайте есть горячая линия, которая ведёт к нашим юристам. При необходимости помощь будет оказана бесплатно. Проконсультировать могут, бывает, что сопровождают в суде», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.
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