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В союзе журналистов России отреагировали на поджог машины Дмитрия Егорова

В союзе журналистов России отреагировали на поджог машины Дмитрия Егорова
Футбол 0
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Глава союза журналистов России Владимир Геннадиевич Соловьёв прокомментировал инцидент со спортивным автором Дмитрием Егоровым. Многолетнему сотруднику «Чемпионата» ночью сожгли автомобиль.

«Случай сложный и странный. Надо разбираться правоохранительным органам: либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность. Хотя сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и что-то подобное. Всё возможно в нашей жизни, надеюсь, что полиция разберётся.

Мы фиксируем все случаи нарушения прав журналистов. У нас есть даже отдельный сайт. Если коллеге необходима юридическая помощь, то он может свободно обратиться в наш центр правовой зашиты журналистов. На сайте есть горячая линия, которая ведёт к нашим юристам. При необходимости помощь будет оказана бесплатно. Проконсультировать могут, бывает, что сопровождают в суде», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.

Экс-журналисту «Чемпионата» Дмитрию Егорову сожгли машину
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