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Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии
Футбол / Англия 0
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Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард стал кандидатом на должность нового главного тренераом молодёжной сборной Англии, сообщает Daily Mail.

Нынешний главный тренер Англии U21 Эйди Бутройд будет отправлен в отставку после неудачного выступления на молодёжном чемпионате Европы, где его команда проиграла два первых матча группового этапа со Швейцарией (0:1) и Португалией (0:2). Лэмпард, который после увольнения из «Челси» находится без работы, вошёл в число кандидатов на смену Бутройду.

Лэмпард возглавлял «Челси» с лета 2019 года, а в январе 2021 года был снят с должности. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Тухель. В настоящее время после 29 туров «Челси» занимает четвёртое место с 51 очком в активе. Следующий матч в АПЛ лондонцы проведут дома 3 апреля с «Вест Бромвич Альбион».

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