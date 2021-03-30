Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард стал кандидатом на должность нового главного тренераом молодёжной сборной Англии, сообщает Daily Mail.



Нынешний главный тренер Англии U21 Эйди Бутройд будет отправлен в отставку после неудачного выступления на молодёжном чемпионате Европы, где его команда проиграла два первых матча группового этапа со Швейцарией (0:1) и Португалией (0:2). Лэмпард, который после увольнения из «Челси» находится без работы, вошёл в число кандидатов на смену Бутройду.

Лэмпард возглавлял «Челси» с лета 2019 года, а в январе 2021 года был снят с должности. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Тухель. В настоящее время после 29 туров «Челси» занимает четвёртое место с 51 очком в активе. Следующий матч в АПЛ лондонцы проведут дома 3 апреля с «Вест Бромвич Альбион».