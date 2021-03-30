Тьемуэ Бакайоко покинет «Наполи»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий за «Наполи» на правах аренды, покинет итальянский клуб по окончании сезона, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Продление аренды или выкуп игрока не входит в дальнейшие планы «Наполи». Ранее агент Тьемуэ Бакайоко рассказал, что футболист готов к продлению аренды в итальянском клубе.



Французский полузащитник перешёл в «Челси» из «Монако» в 2017 году, два следующих сезона он был в аренде в «Милане» и «Монако», а в октябре 2020-го его арендовал «Наполи».



В текущем сезоне итальянской Серии А Бакайоко провёл 23 матча и отметился одним голом. После 27 матчей «Наполи» с 53 очками занимает пятое место, но отстаёт от идущей строчки выше «Аталанты» на два очка. Неаполитанцы сыграли на одну игру меньше.