«Интер» представил новую эмблему
Миланский «Интер» в «Твиттере» представил новую эмблему клуба.
Логотип выполнен в более минималистичном стиле по сравнению с прошлой эмблемой. Акцент сделан на буквах «I» и «M».
«Я — ФК „Интернационале Милан“. То, чем я являюсь сегодня — плод того, чем я был всегда. Открытый миру, укоренившийся в городе», — говорится в подписи к презентации логотипа.
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