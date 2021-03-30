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«Интер» представил новую эмблему

«Интер» представил новую эмблему
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» в «Твиттере» представил новую эмблему клуба.

Логотип выполнен в более минималистичном стиле по сравнению с прошлой эмблемой. Акцент сделан на буквах «I» и «M».

«Я — ФК „Интернационале Милан“. То, чем я являюсь сегодня — плод того, чем я был всегда. Открытый миру, укоренившийся в городе», — говорится в подписи к презентации логотипа.

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