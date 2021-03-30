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«Спартак» в год пандемии потерял около 10% выручки

«Спартак» в год пандемии потерял около 10% выручки
Футбол / РПЛ 0

Выручка московского «Спартака» в 2020 году упала почти на 10%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчётность клуба по РСБУ.

По итогам прошлого года выручка «Спартака» составила 4,87 млрд рублей. В 2019 году клуб заработал 5,4 млрд руб. Чистый убыток московского клуба вырос в 2,4 раза — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», это рекордный для «Спартака» убыток, как минимум с 2004 года.

Владельцами «Спартака» являются президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, который также занимает должность председателя совета директоров московского клуба.

«Спартак», набрав 44 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Федун рассказал, как сокращение добычи нефти отразится на «Лукойле»
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