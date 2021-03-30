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Жемалетдинов: сразу купил свою карточку в FIFA. Буду выпускать на замену вместо Роналду

Жемалетдинов: сразу купил свою карточку в FIFA. Буду выпускать на замену вместо Роналду
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал появление чёрной карточки в FIFA Ultimate Team.

«Приятно ли оказаться в команде недели FIFA 21? Сам играю в фифу и приятно удивился, что появилась чёрная карточка со мной. Купил её сразу же. Стоила она недорого, 15-20 тысяч монет. Поставил пока на замену, будет выходить как суперсаб. Кого он будет менять? Криштиану Роналду», — сказал Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».

В матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Жемалетдинов провёл на поле 86 минут. Сборная России с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы H.

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