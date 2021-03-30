Иск акционера «Спартака» к клубу на 88 млн рублей принят к производству

Арбитражный суд Москвы принял к производству акционерного общества «Капитальные активы» к московскому «Спартаку», следует из заявления, опубликованном на сайте картотеки арбитражных дел. Первое заседание по делу пройдёт 22 апреля.

Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который также является владельцем «Спартака».

Ранее акционерное общество «Капитальные активы» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“ и к бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову. Компания требовала признания недействительным решения совета директоров „Спартака“ по делегированию полномочий председателя совета директоров в части соглашения о прекращении трудового договора с Газизовым по своему усмотрению и выплаты ему выходного пособия в размере 88 343 436 рублей.