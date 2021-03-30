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Жемалетдинов: Джикия — профи в приготовлении мяса

Жемалетдинов: Джикия — профи в приготовлении мяса
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал, что берёт на рыбалку защитника «Спартака» Георгия Джикию, который хорошо готовит мясо.

«В последний раз пришлось специально снимать минивэн, потому что в мою машину ничего не влезло. Взяли с собой три баула вещей, сумку с удочками, палатки, складные охотничьи кровати, продукты: консервы и мясо для жарки на костре.

Приехали, первым делом обустроили место под палатки, после – место, где будут стоять удочки. Приготовили приманку, забросили удочки и занялись приготовлением еды. Сам не готовлю. Обычно беру того, кто умеет. Например, Джикию, который тогда ездил с нами. Он профи в приготовлении мяса на костре. Как он делает мясо? Маринует заранее. Стоит у костра, уголёк ворошит, дровишки подкладывает, спокойненько крутит мясо», — сказал Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».

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В поездках с Жемалетдиновым у Джикии есть важная миссия, связанная с мясом.
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