Жемалетдинов: Джикия — профи в приготовлении мяса

Нападающий «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал, что берёт на рыбалку защитника «Спартака» Георгия Джикию, который хорошо готовит мясо.
«В последний раз пришлось специально снимать минивэн, потому что в мою машину ничего не влезло. Взяли с собой три баула вещей, сумку с удочками, палатки, складные охотничьи кровати, продукты: консервы и мясо для жарки на костре.
Приехали, первым делом обустроили место под палатки, после – место, где будут стоять удочки. Приготовили приманку, забросили удочки и занялись приготовлением еды. Сам не готовлю. Обычно беру того, кто умеет. Например, Джикию, который тогда ездил с нами. Он профи в приготовлении мяса на костре. Как он делает мясо? Маринует заранее. Стоит у костра, уголёк ворошит, дровишки подкладывает, спокойненько крутит мясо», — сказал Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».
- 30 марта 2021
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