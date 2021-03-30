Овчинников прокомментировал уход Гончаренко и назначение Олича в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мыслями о смене наставника у «армейцев». Пост покинул Виктор Гончаренко, команду возглавил Ивица Олич.



«Наверное, изменения напрашивались — это касалось и меня с Онопко, и Гончаренко. Если нет стабильности в результатах, изменения должны происходить. В ЦСКА они происходили: Березуцкие вошли в тренерский штаб, большие перемены в руководстве, новый акционер.



Олич — знаковый человек для ЦСКА, болельщики его любят, это один из главных плюсов. Не всегда знания позволяют побеждать, иногда горячее сердце и мотивация на определённом отрезке могут сыграть. Олич не так давно закончил, для большинства игроков он реальная звезда. Допускаю, что у него получится. Всё покажет только время.



Его фамилия всплывала в конце 2020-го, но не в контексте главного тренера. В ЦСКА следят за бывшими игроками, было определённое общение с Элвиром Рахимичем, поэтому Олич обсуждался просто как перспективный тренер», — цитирует Овчинникова Sports.ru.

Новый тренер ЦСКА спас Олича и работал с соперником Фёдора Емельяненко Игор Юкич – специалист с насыщенной биографией.