Сульшер: после матча с «Зенитом» судья сказал, что Холанд будет играть в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился воспоминаниями о работе с форвардом Эрлингом Холандом в «Мольде».

«Знал ли я, что он станет таким игроком? Да. Это было видно. Он пришёл в клуб, когда ему было 16. Конечно, ты никогда не знаешь, как всё сложится с травмами. Когда он пришёл к нам, у него были серьёзные проблемы с коленями. Но я видел его личность.

Он легко расправлялся с нашими центральными защитниками и полузащитниками, крупными парнями. Он настоящий победитель. Это большая личность. Он доказывает всем, насколько хорошим игроком является.

Мы играли с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы, и после матча ко мне подошёл судья и сказал о Холанде: «Скоро он будет играть в Лиге чемпионов». Мы знали это. У Эрлинга складывается невероятная карьера. Я слежу за ним. Он потрясающе выступает в Дортмунде. Посмотрим, что будет дальше. Мы в «МЮ» сделаем всё, что в наших силах, чтобы стать сильнее. А Холанд сделает всё, чтобы стать более сильным игроком», — цитирует Сульшера Goal со ссылкой на канал Sky Sports.