Вендел: понимаю, что меня возьмут на Олимпиаду, только если я хорошо поработаю в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал возможность вызова в олимпийскую сборную Бразилии на Игры в Токио.

«Приятно, когда кто-то снимает твою игру с трибуны, или делает фото, поздравляет с победой или забитым мячом. Благодарен богу за всё, что произошло и происходит в моей жизни. Вижу, что „Зенит“ верит в меня, а болельщики наслаждаются моей работой на поле. Это лучшая часть футбола.

Олимпийская сборная Бразилии? Пытаюсь не строить иллюзий, но не думать об этом невозможно. Мне очень хочется сыграть на Олимпиаде, и я понимаю, что вызов в сборную Бразилии на Игры в Токио поступит, только если я хорошо выполню свою работу в клубе. Одного без другого не бывает", — цитирует Вендела Globo Esporte.