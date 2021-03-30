Вендел: понимаю, что меня возьмут на Олимпиаду, только если я хорошо поработаю в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал возможность вызова в олимпийскую сборную Бразилии на Игры в Токио.
«Приятно, когда кто-то снимает твою игру с трибуны, или делает фото, поздравляет с победой или забитым мячом. Благодарен богу за всё, что произошло и происходит в моей жизни. Вижу, что „Зенит“ верит в меня, а болельщики наслаждаются моей работой на поле. Это лучшая часть футбола.
Олимпийская сборная Бразилии? Пытаюсь не строить иллюзий, но не думать об этом невозможно. Мне очень хочется сыграть на Олимпиаде, и я понимаю, что вызов в сборную Бразилии на Игры в Токио поступит, только если я хорошо выполню свою работу в клубе. Одного без другого не бывает", — цитирует Вендела Globo Esporte.
Вендел назвал своих друзей в «Зените»
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
14:16
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:09
-
12:58
-
12:57
-
12:41
-
12:35
-
12:27
-
12:26
-
12:22
-
12:19
-
12:17
-
11:45
-
11:35
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:29
-
10:24
-
10:09
-
09:59
-
09:57
-
09:42
-
09:24
-
09:23
-
09:23
-
08:43
-
08:30
-
07:19
-
06:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам