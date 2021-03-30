Приложение «Чемпионат. Моя команда» теперь доступно на устройствах SberBox и SberPortal

«Чемпионат» запустил приложение «Чемпионат. Моя команда» на устройствах Сбера – умной медиаприставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal. «Чемпионат. Моя команда» – лаконичный матч-центр с управлением через виртуальных ассистентов семейства Салют. В нём болельщики смогут узнать футбольные и хоккейные результаты самых популярных лиг, а также увидеть актуальный календарь игр клубов со всего мира. Ассистент поймёт разные вариации голосовых команд, быстро подберёт нужную информацию и сохранит любимый клуб в настройках для отображения по умолчанию.



Приложение можно запустить с помощью запросов «Запусти Чемпионат» или «Открой Чемпионат», а также напрямую в каталоге SmartMarket. В ближайшее время матч-центр будет расширен другими видами спорта.



«Возможности виртуальных ассистентов семейства Салют позволили «Чемпионату» создать новый опыт в получении информации о любимых спортивных событиях. Технологии искусственного интеллекта, применяемые в умных устройствах Сбера, позволят нам улучшить голосовое управление и развивать приложение «Чемпионат. Моя команда», предоставляя пользователям интересный контент об их любимых клубах и событиях в мире спорта», — сказал директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.



В январе 2021 года «Чемпионат» побил очередной аудиторный рекорд, установленный им же в декабре 2020 года. Почти 34 млн уникальных посетителей и более чем 288 млн просмотров страниц портала – лучшие результаты среди российских спортивных медиа за всю историю по данным «Яндекс.Метрики». Также в январе 2021 года «Чемпионат» уверенно закрепился в десятке наиболее посещаемых спортивных сайтов мира по данным SimilarWeb, показав один из самых высоких темпов прироста аудитории в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.