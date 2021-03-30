Дивеев: Василий Березуцкий сказал: «Знаешь, сколько я нос ломал? 6 раз. Ты мужик или кто?»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился воспоминаниями о переломе носа в матче сборной России с Сербией в заключительном туре Лиги наций в прошлом году (0:5).



«У меня шла кровь. Я понимал, что сломал нос, потому что услышал хруст. Голова чувствовала себя нормально. Доктор спросил, могу ли я играть, я ответил, что могу. А к 40-й минуте голова стала покруживаться. Когда у меня было сотрясение в матче с «Локомотивом», на следующий день очень болела голова, была сильная слабость. С Сербией подумал: лучше заменюсь, а то потом хуже будет. Чтобы не усугублять травму, попросил замену, Станислав Саламович меня поменял.



Как успел так быстро ожить? Я вышел на третий-четвёртый день после сборной. Приехав из сборной, не тренировался дня два. Сам понимал, что не надо пока — голова не кружилась, но страх за неё был. Мне сказали играть в маске, но когда вышел на игру, понял: в ней вообще не вариант играть — не видно ничего. Да и в целом некомфортно. Я её и снял. Сомнений тогда уже не было. Мне и Василий Березуцкий сказал: «Дивей, знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ничего страшного. Попадёт ещё раз — кровь пойдёт. Ты мужик или кто?» Я подумал: «Ладно тогда». Спасибо Василию за это. Я посоветовался и с доктором. Он говорит: «Как ты себя чувствуешь?» — «Все отлично». — «Ну всё тогда», — цитирует Дивеева Sport24.

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