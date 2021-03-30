Агент Барнетт: мы не заставляли Люка Шоу уйти из «Манчестер Юнайтед»

Джонатан Барнетт, агент защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, сообщил, что не пытался убедить футболиста покинуть клуб, когда он потерял игровую практику при Жозе Моуринью.
«Нам нужно было вернуть ему уверенность в себе. Мы предприняли некоторые шаги. Но Люк и сам по себе сильный человек. Он не падал духом. Мы не говорили ему: «Ты должен уйти из «Манчестер Юнайтед», потому что нам нужно заработать больше денег». Мы не заставляли Люка уйти из «МЮ». Он хотел остаться в клубе. Именно это он и сделал. И сегодня мы видим, что он прекрасный игрок», — приводит слова Барнетта The Athletic.
В нынешнем сезоне Шоу провёл 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал пять результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 29 матчах 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (71) на 14 очков (у «МЮ» есть матч в запасе).
Видео гола Люка Шоу в ворота «Манчестер Сити»
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