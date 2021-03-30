Матич потроллил Фернандеша и Роналду на тему незасчитанного гола в матче отбора ЧМ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич в «Инстаграме» пошутил над своим одноклубником Бруну Фернандешем и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду после эпизода с незасчитанным голом в матче с Сербией (2:2).

Матич повесил над местом Бруно в раздевалке «МЮ» распечатку скриншота, на котором мяч после удара Роналду находится на линии ворот сербов. «Он на линии, понятно?» — подписал фото Матич, отметив на нём обоих португальцев.

Напомним, на третьей добавленной ко второму тайму минуте матча Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.