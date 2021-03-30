Ахметов: плечо выздоровело, так что сейчас можно Дзюбу и на прогиб кинуть
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Обсуждал ли с Дзюбой его незабитый пенальти? Я стараюсь поменьше с Дзюбой пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть. Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».
Артём Дзюба не реализовал пенальти в матче с ЦСКА (3:2).В конце первого тайма Сердар Азмун получил мяч от Вячеслава Караваева, и после его удара в ногу Марио Фернандеса мяч отскочил в руку российского бразильца. После вмешательства VAR арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дзюбы.
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