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«Победный цвет не меняем». Сборная России сыграет со Словакией в красном

«Победный цвет не меняем». Сборная России сыграет со Словакией в красном
Футбол / Сборная России 0
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Сборная России выйдет на матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словакии в красной форме.

«Победный цвет не меняем. Со Словакией сыграем в красном», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в «Телеграме».

Фото: телеграм-канал сборной России

Встреча состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Матч обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Диего Барберо. Резервный рефери — Хосе Санчес.

27 марта сборная России обыграла национальную команду Словении в матче 2-го тура отбора ЧМ-2022. Словакия сыграла вничью со сборной Мальты (2:2). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Хорватия. Сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте.

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