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Япония разгромила Монголию — 14:0. Минамино забил один из мячей

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Япония разгромила Монголию — 14:0. Минамино забил один из мячей
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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В 8-м туре азиатской квалификации чемпионата мира — 2022 Могнолия принимала Японию. Встреча прошла в футбольном центре МФФ в городе Улан-Батор и завершилась разгромным поражением хозяев со счётом 0:14.

Гости открыли счёт на 13-й минуте усилиями нападающего Такуми Минамино, выступающего за «Саутгемптон» на правах аренды из «Ливерпуля». Ещё до перерыва японская команда довела счёт до 5:0, а во втором тайме не сбавила оборотов и забила сопернику ещё девять мячей. Форвард Юя Осако оформил хет-трик, его партнёры по атаке Дзюня Ито и Киого Фурухаси и полузащитник Сё Инагаки сделали по дублю, а ещё по голу забили хавбеки Даити Камада, Хидемаса Морита и Такума Асано. Полузащитник хозяев Хаш-Эрдене Туяя отметился автоголом.

Япония, набрав 15 очков, занимает первое место в группе F. Ниже располагаются Таджикистан (10), Киргизия (7) и Мьянма (6). Монголия (3) — на последней, пятой строчке.

ЧМ-2022 - Азия. Группа F. 8-й тур
30 марта 2021, вторник. 13:30 МСК
Монголия
Окончен
0 : 14
Япония
0:1 Минамино – 13'   0:2 Осако – 23'   0:3 Камада – 26'   0:4 Морита – 33'   0:5 Туяя – 39' (автогол)   0:6 Осако – 55'   0:7 Инагаки – 68'   0:8 Ито – 73'   0:9 Фурухаси – 78'   0:10 Ито – 79'   0:11 Фурухаси – 86'   0:12 Асано – 90+1'   0:13 Осако – 90+2'   0:14 Инагаки – 90+3'
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