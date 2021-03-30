Япония разгромила Монголию — 14:0. Минамино забил один из мячей

В 8-м туре азиатской квалификации чемпионата мира — 2022 Могнолия принимала Японию. Встреча прошла в футбольном центре МФФ в городе Улан-Батор и завершилась разгромным поражением хозяев со счётом 0:14.
Гости открыли счёт на 13-й минуте усилиями нападающего Такуми Минамино, выступающего за «Саутгемптон» на правах аренды из «Ливерпуля». Ещё до перерыва японская команда довела счёт до 5:0, а во втором тайме не сбавила оборотов и забила сопернику ещё девять мячей. Форвард Юя Осако оформил хет-трик, его партнёры по атаке Дзюня Ито и Киого Фурухаси и полузащитник Сё Инагаки сделали по дублю, а ещё по голу забили хавбеки Даити Камада, Хидемаса Морита и Такума Асано. Полузащитник хозяев Хаш-Эрдене Туяя отметился автоголом.
Япония, набрав 15 очков, занимает первое место в группе F. Ниже располагаются Таджикистан (10), Киргизия (7) и Мьянма (6). Монголия (3) — на последней, пятой строчке.
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