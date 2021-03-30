Евсеев хотел Маслова в «Амкар» и ответил критикам сборной в новом выпуске «Наш Чемп»

Всем привет! Гостем нового выпуска подкаста «Наш Чемп» стал экс-футболист сборной России, а теперь колумнист нашего сайта Вадим Евсеев. В программе — обсуждение матчей с Мальтой и Словенией, зрелищности сборной, плана Черчесова и психологии Маслова, который заработал два пенальти за молодёжку против Франции. А также байки, воспоминания и даже споры — Вадим Евсеев в гостях у Евгения Маркова.
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В этом выпуске:
00:40 – Как Евсеев смотрит футбол + Мальта – Россия.
06:15 – Как сборной реагировать на критику.
08:26 – Самодостаточная сборная со Словенией.
15:25 – Дзюба, Соболев, Головин и Миранчук.
18:17 – Кузяев – машина!
22:54 – Маслов (психология, Евсеев звал в «Амкар»).
29:36 – Евсеев вспоминает свою ошибку в игре за «Спартак».
31:02 – Формы сборной России.
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