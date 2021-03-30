Компания президента «Ростова» купила 49% акций клуба

Компания «Лернако», принадлежащая президенту «Ростова» Арташесу Арутюнянцу, приобрела почти половину акций ростовского клуба.

«В АО ФК «Ростов» изменился состав акционеров. Компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций футбольного клуба «Ростов». Владельцем компании ООО «Лернако» является президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. В декабре прошлого года ООО «Лернако» стало генеральным спонсором академии ФК «Ростов», — сообщает пресс-служба «Ростова».



«Для нас это социальный проект, направленный на развитие академии клуба. Мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше знаний и опыта участия в различных соревнованиях. Мы ждём в ближайшем будущем наших ребят в молодёжной и главной команде», — заявил Арташес Арутюнянц.