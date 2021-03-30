Компания президента «Ростова» купила 49% акций клуба
Компания «Лернако», принадлежащая президенту «Ростова» Арташесу Арутюнянцу, приобрела почти половину акций ростовского клуба.
«В АО ФК «Ростов» изменился состав акционеров. Компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций футбольного клуба «Ростов». Владельцем компании ООО «Лернако» является президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. В декабре прошлого года ООО «Лернако» стало генеральным спонсором академии ФК «Ростов», — сообщает пресс-служба «Ростова».
«Для нас это социальный проект, направленный на развитие академии клуба. Мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше знаний и опыта участия в различных соревнованиях. Мы ждём в ближайшем будущем наших ребят в молодёжной и главной команде», — заявил Арташес Арутюнянц.
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
17:26
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:40
-
16:16
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
14:43
-
14:43
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:09
-
12:58
-
12:57
-
12:41
-
12:35
-
12:27
-
12:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам