Защитник «РБ Лейпциг» Конате частично прошёл медосмотр для «Ливерпуля»

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал ещё ближе к переходу в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.
По информации RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Их результаты не уточняются. Вероятно, полноценное обследование состоится позднее, когда клубы окончательно согласуют трансфер.
Ранее стало известно, что Конате близок к переходу в «Ливерпуль». Ожидалось, что красные заплатят «РБ Лейпциг» прописанную в контракте француза сумму отступных, которая составляет € 40 млн.
В нынешнем сезоне Конате сыграл в девяти матчах чемпионата Германии и забил один гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Его предыдущим и единственным на взрослом уровне клубом был французский «Сошо». С 2019 года игрок вызывается в молодёжную сборную Франции.
- 30 марта 2021
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