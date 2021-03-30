Защитник «РБ Лейпциг» Конате частично прошёл медосмотр для «Ливерпуля»

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал ещё ближе к переходу в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.



По информации RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Их результаты не уточняются. Вероятно, полноценное обследование состоится позднее, когда клубы окончательно согласуют трансфер.



Ранее стало известно, что Конате близок к переходу в «Ливерпуль». Ожидалось, что красные заплатят «РБ Лейпциг» прописанную в контракте француза сумму отступных, которая составляет € 40 млн.



В нынешнем сезоне Конате сыграл в девяти матчах чемпионата Германии и забил один гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Его предыдущим и единственным на взрослом уровне клубом был французский «Сошо». С 2019 года игрок вызывается в молодёжную сборную Франции.

В «РБ Лейпциг» отреагировали на интерес «Ливерпуля» к защитнику Ибраима Конате