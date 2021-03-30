Кирьяков — о матче со Словакией: с заряженным соперником теряемся. Это часть менталитета

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией.



«Для словаков эта игра будет решающей. Они прекрасно понимают, что в случае поражения, выпадают из гонки за выход из группы. Играть с раненым зверем вдвойне опасней. Наш тренерский штаб, конечно, разберёт их игру, но соперники будут мотивированы. Возможно, для нас это не самый важный матч, сейчас сборная России имеет шанс закрепиться в верхней части группы. Мы можем остаться первыми и ждать, что конкуренты будут терять очки.



У нас есть такая традиция — с заряженным соперником мы очень часто теряемся. Это уже часть нашего менталитета. Когда противник играет от ножа, мы проявляем слабость. Боюсь, что мы после двух побед можем расслабиться, что сыграет злую шутку. Дзюбе не нужно давать отдых. Несмотря на свой возраст, он может спокойно играть три игры в неделю. Если Артём находится в форме и чувствует, что игра идёт, это придаёт ему ещё больше сил», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Матч Словакия — Россия пройдёт сегодня, 30 марта, на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.