Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Илья Савченко стал директором академии «Чертаново»

Илья Савченко стал директором академии «Чертаново»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Сегодня, 30 марта, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев назначил Илью Савченко на пост директора академии «Чертаново», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее Николай Ларин объявил об уходе с поста директора «Чертаново». Он работал в клубе с 2008 года.

Последние два года Илья Савченко возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу «Смена».

Московское «Чертаново», набрав 25 очков в 33 турах, занимает 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021, находясь в зоне вылета. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (76). В тройку лидеров турнира входят «Оренбург» (70) и «Нижний Новгород» (69).

Директор «Чертаново» Ларин объявил об уходе из клуба
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021