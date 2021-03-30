Илья Савченко стал директором академии «Чертаново»

Сегодня, 30 марта, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев назначил Илью Савченко на пост директора академии «Чертаново», сообщается на официальном сайте московского клуба.



Ранее Николай Ларин объявил об уходе с поста директора «Чертаново». Он работал в клубе с 2008 года.



Последние два года Илья Савченко возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу «Смена».



Московское «Чертаново», набрав 25 очков в 33 турах, занимает 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021, находясь в зоне вылета. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (76). В тройку лидеров турнира входят «Оренбург» (70) и «Нижний Новгород» (69).

Директор «Чертаново» Ларин объявил об уходе из клуба